Стала известна страна, которая может инициировать выход из ЕС и НАТО

Словакию ждут непростые времена, ведь страна может кардинально пересмотреть свой внешнеполитический курс. Словацкий политик Рудольф Гуляк, чью кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды отказалась поддерживать президент, публично заявил, что попытается инициировать референдум о выходе Словакии из ЕС и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Euractiv".

Словакия. Фото: из открытых источников

Гуляк рассказал, что его националистическая Словацкая национальная партия будет продвигать идею о проведении референдума по выходу Словакии из НАТО и ЕС. И только народ Словакии решит, как дальше быть. Однако политик добавил, что в партии будут продвигать свою программу настолько, "насколько это позволит вес их мандата в коалиции".

При этом такие заявления Гуляка во время теледебатов вызвали серьезное беспокойство у лидеров будущей коалиции и те попытались дистанцироваться от него.

"Мы будем настаивать на четком закреплении членства Словакии в НАТО и ЕС в программном заявлении правительства", – заявил Петер Пеллегрини, лидер партии "Глас" и кандидат на пост спикера парламента, комментируя заявление Гуляка.

Ранее Пеллегрини давал обещание, что его партия не присоединится к кабинету победителя выборов Роберта Фицо, если Братислава официально заявит об изменении внешнеполитического курса.

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