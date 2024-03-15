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Стала известна страна, с которой Чехия договаривается о покупке оружия для Украины

Чехия договаривается с Грецией о закупке вооружения для ВСУ

сегодня, 22:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Официальная Прага ведет переговоры с Афинами о покупке разных видов вооружения для Украины.

Стала известна страна, с которой Чехия договаривается о покупке оружия для Украины

Чехия ищет пути, как вооружить Украину. Фото из открытых источников

По информации греческого издания Kathimerini, в течение этого года Украина благодаря посредничеству Чехии может получить купленные в Греции 2 тысячи 127-мм ракет Zuni класса "воздух-земля", 180 неназванных противотанковых ракет, 90 тысяч 90-мм противотанковых и зенитных снарядов, 4 миллиона патронов и 70 гаубиц M114A1 калибра 155 мм американского производства.

По данным издания, на первом месте в списке украинских запросов указаны неназванные противотанковые ракеты.

Ранее Греция передала Украине зенитные ракетные установки и советские гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.



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Источник: https://www.kathimerini.gr/
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