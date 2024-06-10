Стали известны предварительные результаты в Европарламент: есть ли повод радоваться Украине

Избиратели стран ЕС сформировали демократическое центристское большинство в Европейском парламенте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укринформ.

Выборы в Европарламент. Фото: из открытых источников

Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место по результатам выборов в Европейский парламент (ЕП). Согласно этому прогнозу, основанному на данных из 22 стран ЕС, ЕНП получает в новом Европарламенте 189 мандатов.

Второй по численности фракцией, согласно прогнозу, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который должен получить 135 мест. За ними следует объединение либералов "Обновляя Европу", которое будет иметь фракцию численностью 83 евродепутата.

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут рассчитывать на 72 мандата, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" – на 58 мест.

Зато объединение "Зеленые" / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит 53 мандата. Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера, согласно прогнозу, получат 35 мест в новом ЕП.

Еще 45 мест будет принадлежать внефракционным депутатам, а 50 мандатов – новоизбранным депутатам, которые не связаны ни с одной из политических групп, сформированных в парламенте предыдущего созыва.

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