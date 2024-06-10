Макрон распустил парламент Франции: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон сообщил в своем в видеоображении в соцсети Х.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
На выборах в Европарламент провластный список получил поражение, взяв вдвое меньше, чем праворадикальное "Национальное объединение".
Экзитполы во Франции прогнозируют, что "Национальное объединение" – праворадикальная партия, которую чаще всего ассоциируют с ее неформальным лидером Марин Ле Пен – станет безусловным лидером с ожидаемым показателем в 31,5%. Это более чем вдвое превышает показатели списка центристских и либеральных политиков из партий, поддерживающих Макрона. Пропрезидентский список получил второе место, но лишь с 15,2% (на прошлых евровыборах было 22,4%). Кроме того, на грани преодоления 5% барьера находится еще один праворадикальный список, "Реконкиста", что дополнительно свидетельствует о росте ультраправых.
Этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу", заявил Эммануэль Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине могут появиться военные инструкторы не только из Франции: Макрон сделал намек.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!