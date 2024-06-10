Макрон распустил парламент Франции: что происходит

Президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон сообщил в своем в видеоображении в соцсети Х.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

На выборах в Европарламент провластный список получил поражение, взяв вдвое меньше, чем праворадикальное "Национальное объединение".

Экзитполы во Франции прогнозируют, что "Национальное объединение" – праворадикальная партия, которую чаще всего ассоциируют с ее неформальным лидером Марин Ле Пен – станет безусловным лидером с ожидаемым показателем в 31,5%. Это более чем вдвое превышает показатели списка центристских и либеральных политиков из партий, поддерживающих Макрона. Пропрезидентский список получил второе место, но лишь с 15,2% (на прошлых евровыборах было 22,4%). Кроме того, на грани преодоления 5% барьера находится еще один праворадикальный список, "Реконкиста", что дополнительно свидетельствует о росте ультраправых.

Этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу", заявил Эммануэль Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

"Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования. Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов, которые состоятся 30 июня, первый тур, и 7 июля, второй тур", – высказался французский президент.

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