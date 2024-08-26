Стало известно, как бы европейцы отреагировали на массированный ракетно-дроновый удар России

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Ткачик Олеся
Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине 26 августа один из вражеских шахедов залетел на территорию Польши, однако его не сбили якобы из-за так называемых атмосферных условий. По информации военных, беспилотник упал на территории Люблинского воеводства.
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По его словам, Украина – единственная реально боеспособная страна Европы не по количеству и качеству оружия, а по опыту, боевому духу и мужеству.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде полностью раскритиковали позицию Запада после массированного ракетно-дронового удара по Украине 26 августа. В частности, так заявили, что реакция была достаточно вялой и с очередной волной беспокойства. Зато, говорят в ВР, Запад должен принять жесткие решения, от которых кремлевский диктатор раз и навсегда должен перестать думать "о победе" над Украиной.
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