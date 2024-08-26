Стало известно, как бы европейцы отреагировали на массированный ракетно-дроновый удар России

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине 26 августа один из вражеских шахедов залетел на территорию Польши, однако его не сбили якобы из-за так называемых атмосферных условий. По информации военных, беспилотник упал на территории Люблинского воеводства.

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"Недавно журналистка из Нидерландов на мой вопрос, какие европейские страны готовы воевать, ответила, что ни одна страна не готова воевать с Россией, и ужасно этого боится. А потом добавила: Украина – единственная страна способная защитить Европу от России. Конечно, это не позиция власти или экспертных кругов, это мнение отдельного обозревателя. Но смотря на то, что коллективное НАТО даже не способно Шахед сбить, что в N-й раз нарушил границы коллективного НАТО, я в это верю", — отметил военный Саид Исмагилов.

По его словам, Украина – единственная реально боеспособная страна Европы не по количеству и качеству оружия, а по опыту, боевому духу и мужеству.

"Поверьте мне, только украинцы способны пережить атаку сотен Шахедов, крылатых и баллистических ракет, а затем пойти на работу. Какие-то условные европейцы массово умирали бы от стресса, и кареты скорой не успевали бы развозить их по больницам", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде полностью раскритиковали позицию Запада после массированного ракетно-дронового удара по Украине 26 августа. В частности, так заявили, что реакция была достаточно вялой и с очередной волной беспокойства. Зато, говорят в ВР, Запад должен принять жесткие решения, от которых кремлевский диктатор раз и навсегда должен перестать думать "о победе" над Украиной.



