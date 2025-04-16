Стало известно, как Путину удалось заставить Фицо дать согласие на поездку в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич планируют посетить Россию 9 мая, чтобы поучаствовать в так называемом "параде победы". Такой шаг европейских лидеров может иметь серьезные последствия как для их стран, так и для геополитической ситуации в целом, считают эксперты, считает эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.

Роберт Фицо

По его словам, хотя сам визит Вучича в Москву не изменит глобальный баланс сил, для самой Сербии он может обернуться задержкой евроинтеграции по меньшей мере на десятилетия. Усложнится также сотрудничество с ЕС в рамках существующих программ поддержки.

Что касается Роберта Фицо, то, по мнению эксперта, его ситуация несколько сложнее. Он не является идейным сторонником "культа победы", а скорее прагматиком, пытающимся балансировать между ЕС и Россией. Несмотря на демонстративную риторику по Брюсселю, он все еще пытается сохранить баланс.

Однако, говорит Несвитайлов, Фицо успел существенно втянуться в зависимость от Москвы – прежде всего, через российский газ. Россия наращивает поставки через Турецкий поток именно в Словакию, что усиливает энергетическую уязвимость страны. В то же время, в Словакии продолжается нестабильность в коалиции, и Москва, по словам Несвитайлова, имеет влияние на крайние правые силы, что лишь усложняет ситуацию.

Эксперт подчеркнул, что для Кремля важна не столько политическая поддержка, сколько сам факт присутствия европейских лидеров в Москве. Это позволяет кремлевскому диктатору Владимиру Путину говорить о "выходе из изоляции" и создавать иллюзию легитимности — еще одно "окно возможностей" для продвижения нарратива, что "не все так однозначно".

Несветайлов подчеркнул: если даже президент США избегает жестких формулировок по вине России в агрессии против Украины, то поездки европейских политиков в Москву только играют Путину на руку, позволяя смещать акценты в международном дискурсе.

По его мнению, Фицо поедет в Россию 9 мая. И хотя впоследствии, по слухам, планирует поддержать новый санкционный пакет, такой компромисс может иметь глубокие последствия для международной репутации Словакии.

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