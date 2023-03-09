Стало известно, какие европейские страны блокируют санкции против "Росатома"

Европейские санкции против российской атомной энергетики и государственного холдинга "Росатом" блокируют Венгрия, Франция и Болгария. Об этом сообщает PAP . Санкции против "Росатома" (фото из открытых источников) По информации СМИ, самым большим поклонником сотрудничества с российским "Росатомом" является Франция. Активно и громко протестует против санкций ЕС Венгрия, ссылаясь на национальную безопасность. Кроме этого, Болгария также заявляет о беспокойстве по безопасности поставок для своей страны.

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Сегодня включение в санкционный список российской атомной энергетики является главным требованием украинской стороны.

"Украинская сторона просит ЕС заняться вопросом ядерного топлива, указывая на то, что "Росатом" осознал, что имеет защитный зонтик в ЕС и все, что его касается, исключено из-за санкционной угрозы. Украинская сторона также сообщает, что "Росатом" начал активную деятельность в областях, не связанных строго с атомной энергетикой", — сообщил журналистам источник в ЕС. Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему так важно ввести санкции против "Росатома" — какие шансы, что это удастся. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил санкции, которые продолжают вводиться против РФ. Он подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук обращает внимание, что президент Украины неоднократно отмечал – наша страна стремится к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН. И надеется, что вскоре РФ вообще не будет в составе Совбеза ООН, поскольку он незаконно занял там место бывшего СССР и терроризирует мир ядерным оружием.