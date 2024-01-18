Стало известно, когда ЕС может выделить Украине €50 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 февраля состоится саммит Европейского совета, на котором может быть принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом Шмигаль сообщил в Telegram, передает портал "Комментарии".

ЕС работает над выделением Киеву €50 млрд. Фото из открытых источников

Денис Шмигаль рассказал, что программа Ukraine Facility предполагает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в Европейский Союз.

Премьер отметил, что украинское правительство сформировало драфт плана и видение реализации программы. Он сообщил, что Кабинет Министров получил от Европейской комиссии комментарии, которые уже уже прорабатываются.

Денис Шмигаль добавил, что в ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все срочные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

