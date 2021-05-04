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Главная Новости Мир ЕС Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации
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Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Пропуск смогут получить и граждане третьих стран

сегодня, 21:13
Автор:

Елизавета Черных

Европейский Союз введет паспорта вакцинации против COVID-19 для туристов со второй половины июня. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на La Reppublica.

Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации - фото из открытых источников

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая. Мир хочет поехать в Италию, и Италия готова приветствовать мир снова. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова станет сильнее, чем раньше", — сказал итальянский чиновник. 

Марио Драги также подчеркнул, что такой пропуск смогут получить и граждане третьих стран.

Со слов премьер-министра Италии, благодаря итальянскому перевалу туристы смогут свободно путешествовать, перемещаться без карантина, если докажут, что побороли коронавирус, сделали прививку или имеют отрицательный результат теста. 

Напомним, что Украине понадобится система "паспортов вакцинации", как в других европейских государствах или Соединенных Штатах. Такую мысль высказал президент Владимир Зеленский.

Почти сразу же появилась и информация о введении специальных "сертификатов", подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Подобные документы, по словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, появятся в ЕС уже в июне (с 15 числа).

Интернет-издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать плюсы и минусы введения подобных документов как в мире, так и в нашей стране. Подробности читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/4/7292471/
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