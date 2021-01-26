Стало известно, когда премьер Италии объявит об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник утром подаст официальное сообщение об отставке президенту страны. Об этом сообщает "Европейская правда".

Джузеппе Конте - фото из открытых источников

По данным Ansa, на 9 утра назначено заседание правительства, на котором Конте объявит о своем решении. После этого он отправится в Квиринальский дворец (резиденция президента, — ред.) и сообщит о своем намерении и уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Конте планирует объявить об отставке для того, чтобы позже сформировать новое правительство, которое сможет полагаться на широкое большинство.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из правящей коалиции.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

Следует отметить, если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежные досрочные выборы где-то в середине года.

Напомним, министр здравоохранения Роберто Сперанса, однако, предостерег граждан: "Если мы ослабим бдительность, мы рискуем оказаться в январе-феврале в эпицентре новой вспышки инфекции, которую мы не можем себе позволит", — сказал он в эфире новостного канала SkyTG24. Правительство Италии создало трехцветную систему, чтобы различать регионы в соответствии с риском заражения, с которым сталкивается. Министерства здравоохранения изменило уровень риска с "красного" на "оранжевый" для Тосканы (центр), Кампании (регион Неаполя, юг) и Валь д'Аоста (север).

Жителям этих трех регионов теперь можно свободно передвигаться в пределах территории муниципального проживания с 5 утра до 10 вечера. В оранжевой зоне предприятия розничной торговли могут работать, исключая рестораны и бары.



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