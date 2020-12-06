Италия смягчила ограничения по COVID-19 в 6 регионах

Антиковидные ограничения были ослаблены в воскресенье, 6 декабря, в нескольких регионах Италии, в частности, благодаря стабилизации кривой распространения инфекции.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса, однако, предостерег граждан: "Если мы ослабим бдительность, мы рискуем оказаться в январе-феврале в эпицентре новой вспышки инфекции, которую мы не можем себе позволит", — сказал он в эфире новостного канала SkyTG24.

Правительство Италии создало трехцветную систему, чтобы различать регионы в соответствии с риском заражения, с которым сталкивается. Министерства здравоохранения изменило уровень риска с "красного" на "оранжевый" для Тосканы (центр), Кампании (регион Неаполя, юг) и Валь д'Аоста (север). Жителям этих трех регионов теперь можно свободно передвигаться в пределах территории муниципального проживания с 5 утра до 10 вечера. В оранжевой зоне предприятия розничной торговли могут работать, исключая рестораны и бары.

Риск заражения был понижен с "оранжевого" до "желтого" в Эмилии-Романье, Фриули, Марке (север), Умбрии (центр) и Апулии (юг).

Абруццо (юг) — единственный регион, который все еще находится в красной зоне.

Напомним, недавно стало известно, что пляжи в Италии станут бесплатными из-за конфликта с ЕС. Кроме того, иностранцы в Италии массово скупают разорившиеся отели по низким ценам.

Ранее "Комментарии" сообщали, Греция назвала дату полного открытия для туристов.





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