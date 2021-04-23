Стало известно, когда в ЕС будут действовать ковид-паспорта

Европейский союз планирует в ближайшее время ввести цифровые "зеленые сертификаты". Данные документы присоединят к единой системе все страны Евросоюза. Поэтому туристы смогут беспроблемно передвигаться по территории ЕС. Данную информацию сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает Интерфакс-Украина.

Когда в Евросоюзе введут ковид-паспорта. Фото: cdn.profi.travel/

По его словам данная система будет готова уже к первому июня.

Решение о введении "зеленых сертификатов" — важный шаг для создания необходимой инфраструктуры. Чтобы получить документ, лицу необходимо вакцинироваться, переболеть инфекцией или иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Соответствующий сертификат будет выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном виде.

По мнению комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидис, данный документ быстрее позволит гражданам реализовать свое право на свободное передвижение скоординированным и безопасным способом.

Напомним, что недавно произошел скандал — американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. Известно, что препаратом-подделкой успели вакцинировать около 80 человек в Мексике. В Польше же фальшивую вакцину оперативно изъяли. Препарат-подделка оказался лекарством против морщин. Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, введут ли в Украине паспорта вакцинации. Вакцинация от коронавируса в странах мира происходит с разной скоростью. Украинцы пока очень медленно продвигаются в этом направлении. Целесообразно ли у нас создавать ковидные документы, читайте в нашем материале.

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