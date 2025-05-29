Стало известно первое правило ЕС по войне в Украине

В первую очередь, для завершения полномасштабной войны, Россия и Украина должны достичь прекращения огня. Об этом в интервью La Stampa рассказала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории. И я считаю, что это первое правило Европейского Союза, а также наших союзников, включая Великобританию и Канаду. Это первоочередной принцип", — пояснила Метсола.

В то же время председатель Европарламента добавила, что сегодня Россия продолжает наносить удары по территории Украины, несмотря на попытки США вести переговоры, что не может считаться допустимым.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что в 2026 году война уже завершится. Позже он добавил, что имел в виду, что российская армия начнет ощущать санкции Запада где-то с июня 2026 года. Поэтому с тех пор можно надеяться на окончание войны. О чем говорит заявление президента? Может ли это быть сигналом украинцам о затягивании войны еще дольше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока так называемая "специальная военная операции" России продолжается.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

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