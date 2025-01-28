Стало известно, почему Орбан вдруг резко перестал блокировать санкции против РФ

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Кравцев Сергей
Венгрия изменила свое мнение относительно блокирования санкций Европейского Союза против России из-за того, что вмешался президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает "RMF24".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Глава МИД Польши отметил, решение Венгрии отменить свое вето было связано с заявлением Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против РФ, если Москва не захочет вести мирные переговоры.
Сикорский добавил, что это была первая однозначная позиция Трампа по этому вопросу, благодаря которой Венгрия изменила свое мнение.
В издании напомнили, что на прошлой неделе Трамп заявил, что США введут высокие налоги, тарифы и санкции против РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в ближайшее время.
В свою очередь после этого глава правительства Польши Дональд Туск написал, что, если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в решающий момент войны, будет совершенно ясно, что он играет в команде Путина, а не в нашей, в этой большой игре за безопасность и будущее Европы.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом 27 января сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила об этом в соцсети X.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Венгрии ответили на критику, что Орбан играет в команде Путина.
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