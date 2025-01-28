Стало известно, почему Орбан вдруг резко перестал блокировать санкции против РФ

Венгрия изменила свое мнение относительно блокирования санкций Европейского Союза против России из-за того, что вмешался президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает "RMF24".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава МИД Польши отметил, решение Венгрии отменить свое вето было связано с заявлением Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против РФ, если Москва не захочет вести мирные переговоры.

Сикорский добавил, что это была первая однозначная позиция Трампа по этому вопросу, благодаря которой Венгрия изменила свое мнение.

"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", — подчеркнул польский министр.

В издании напомнили, что на прошлой неделе Трамп заявил, что США введут высокие налоги, тарифы и санкции против РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в ближайшее время.

В свою очередь после этого глава правительства Польши Дональд Туск написал, что, если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в решающий момент войны, будет совершенно ясно, что он играет в команде Путина, а не в нашей, в этой большой игре за безопасность и будущее Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом 27 января сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила об этом в соцсети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венгрии ответили на критику, что Орбан играет в команде Путина.



