63,2% жителей Молдовы поддерживают процесс интеграции страны в Евросоюз накануне ключевого референдума по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-Axa по заказу Аспен Института Румыния, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD.

Молдова

Отмечается, что процент граждан, поддерживающих европейский вектор Молдовы, увеличился с 57% в апреле 2024 года до более 63% в сентябре 2024 года.

Также молдаване считают, что группа, выступающая против процесса интеграции Молдовы в ЕС, находится в меньшинстве. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли большинство населения Молдовы вступление страны в ЕС или выступает против него, почти 53% населения считают, что большинство поддерживает, 33% – что не поддерживает, а еще 15% не совсем уверены.

Обращает на себя внимание разница между количеством тех, кто поддерживает членство в ЕС, и количеством тех, кто считает, что большинство населения поддерживает это решение. Это одно из последствий кампаний дезинформации и манипуляций.

Так, только 75% тех, кто выступает за членство в ЕС, считают, что большинство молдаван поддерживают его. И наоборот, 65% тех, кто выступает против ЕС, считают, что они в большинстве.

Читайте также на портале "Комментарии" - власти Молдовы утверждают, что по указанию путинского режима организована целая "мафиозную" сеть, через которую молдаване получают деньги за то, чтобы они высказались против вступления в ЕС на референдуме 20 октября. Еще одна цель Москвы – добиться того, чтобы граждане Молдовы высказались против прозападного президента Майи Санду на одновременных выборах. Об этом пишет Politico.

Издание ссылается на заявление начальника полиции Молдовы Виорела Чернэуцэану, который заявил, что страна столкнулась "с феноменом подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного которому еще не видела".



