У Путина придумали, как не допустить вступления Молдовы в ЕС: схема проверена

Власти Молдовы утверждают, что по указанию путинского режима организована целая "мафиозную" сеть, через которую молдаване получают деньги за то, чтобы они высказались против вступления в ЕС на референдуме 20 октября. Еще одна цель Москвы – добиться того, чтобы граждане Молдовы высказались против прозападного президента Майи Санду на одновременных выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на заявление начальника полиции Молдовы Виорела Чернэуцэану, который заявил, что страна столкнулась "с феноменом подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного которому еще не видела".

Авторы материала отмечают, молдавские следователи, что только за последний месяц на банковские счета более 130 000 молдавских граждан было переведено более 15 миллионов долларов российских средств.

По информации следствия, к организации схемы причастен основатель ныне запрещенной пророссийской политической партии Илан Шор. Он помогал "отмывать" средства, предназначенные для подкупа избирателей, через сеть банков. После этого координаторы в России поручали чиновникам и местным активистам действовать от их имени, передавая наличные через сообщения Telegram.

Также ранее советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру заявил в интервью Politico, что с приближением выборов и важного референдума на всю включилась российская пропагандистская машина, которая откровенно запугивает граждан Молдовы, намекая, что может произойти непоправимое, если они поддержат вступление своей страны в ЕС. запугивания перед выборами 20 октября. По его словам, в этом году Россия планирует потратить около 100 миллионов евро на "вмешательство в молдавские демократические процессы".

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