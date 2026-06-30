Стало известно, сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину

На сегодняшний день количество украинских беженцев за границей разделилось 50 на 50 в вопросе намерений возвращения на Родину. Соответствующее заявление сделал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Насколько я помню, в 2022 году примерно треть хотела вернуться домой, треть – остаться в стране пребывания, и треть не знала. Последние данные больше склоняются примерно к 50/50 между теми, кто хочет вернуться, и теми, кто хочет остаться", — сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что причины остаться за пределами Украины очень сложны и разнообразны — к такому выводу О'Флаэрти пришел сам, пообщавшись с беженцами.

"Я встречал много матерей, которые говорят: "Мы должны остаться, потому что наши дети ходят в школу, учатся в университете, и мы должны быть здесь ради них", – отметил еврочиновник.

Он добавил, остальные рассказывают о том, как они устроились и наладили связи. Они создают семьи в принявшей их стране. Так что это уже не имеет смысла. Эта страна стала для них домом.

Однако, по его словам, есть значительная часть украинцев, которые хотят возвращения на Родину.

"Они любят свою страну и хотят участвовать в ее восстановлении. А некоторые пожилые люди просто хотят провести последние годы в месте, которое они знают и любят. Поэтому причины очень разнообразны", — подытожил О'Флаэрти.

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