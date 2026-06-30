Стало известно, сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день количество украинских беженцев за границей разделилось 50 на 50 в вопросе намерений возвращения на Родину. Соответствующее заявление сделал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Он также добавил, что причины остаться за пределами Украины очень сложны и разнообразны — к такому выводу О'Флаэрти пришел сам, пообщавшись с беженцами.
Он добавил, остальные рассказывают о том, как они устроились и наладили связи. Они создают семьи в принявшей их стране. Так что это уже не имеет смысла. Эта страна стала для них домом.
Однако, по его словам, есть значительная часть украинцев, которые хотят возвращения на Родину.
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