Стало відомо, скільки біженців з України не планують повертатися на Батьківщину

Сьогодні кількість українських біженців за кордоном розділилася 50 на 50 у питанні намірів повернення на Батьківщину. Відповідну заяву зробив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

"Наскільки я пам'ятаю, у 2022 році приблизно третина хотіла повернутися додому, третина — залишитися в країні перебування, і третина не знала. Останні дані більше схиляються приблизно до 50/50 між тими, хто хоче повернутися і тими, хто хоче залишитися", — сказав єврокомісар.

Він також додав, що причини залишитися за межами України дуже складні та різноманітні — такого висновку О'Флаерті дійшов сам, поспілкувавшись з біженцями.

"Я зустрічав багато матерів, які кажуть: "Ми маємо залишитися, тому що наші діти ходять до школи, навчаються в університеті, і ми маємо бути тут заради них", – зазначив єврочиновник.

Він додав, решта розповідає про те, як вони влаштувалися та налагодили зв'язки. Вони створюють сім'ї в країні, що їх прийняла. Тож це вже не має сенсу. Ця країна стала для них домівкою.

Однак, за його словами, є значна частина українців, які бажають повернення на Батьківщину.

"Вони люблять свою країну і хочуть брати участь у її відновленні. А деякі люди похилого віку просто хочуть провести останні роки в місці, яке вони знають і люблять. Тому причини дуже різноманітні", — підсумував О'Флаерті.

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