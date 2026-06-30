Стало відомо, скільки біженців з України не планують повертатися на Батьківщину

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Кравцев Сергей
Сьогодні кількість українських біженців за кордоном розділилася 50 на 50 у питанні намірів повернення на Батьківщину. Відповідну заяву зробив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.
Українські біженці. Фото: з відкритих джерел
Він також додав, що причини залишитися за межами України дуже складні та різноманітні — такого висновку О'Флаерті дійшов сам, поспілкувавшись з біженцями.
Він додав, решта розповідає про те, як вони влаштувалися та налагодили зв'язки. Вони створюють сім'ї в країні, що їх прийняла. Тож це вже не має сенсу. Ця країна стала для них домівкою.
Однак, за його словами, є значна частина українців, які бажають повернення на Батьківщину.
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