Стало известно, сколько условий успела выполнить Украина для начала вступления в ЕС

На этой неделе отчет Европейского Союза укажет, сколько Украина смогла выполнить пунктов с момента получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Президент Украины и европейские политические лидеры. Фото из открытых источников

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Вместе с ним перед Украиной была поставлена задача выполнить семь пунктов для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как отмечают два источника издания Reuters, ознакомленные с пока не опубликованным отчетом ЕС, Украина выполнила два из семи пунктов программы.

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"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не об украшении реальности, а о признании прогресса, например, были громкие антикоррупционные дела", — сообщают пересматривавшие отчет лица.

Несколько последних месяцев в Украине прошли резонансные расследования по коррупции. В частности, это касается задержания председателя Верховного суда по подозрению во взяточничестве на сумму в 2,7 млн грн.

Кроме борьбы с коррупцией, другие критерии включают реформы в судебной системе и правоохранительных органах, механизмы для сдерживания олигархов, защиту нацменьшинств и меры по борьбе с возможным отмыванием денег.

Отчет будет передан 21 июня всем представителям ЕС, а также рассмотрен на встрече министров Европейского Союза в Стокгольме на следующий день. Отчет промежуточный, ведь официальная оценка ЕС будет обнародована в октябре. Украина ожидает, что сможет выполнить все семь пунктов до декабря 2023 и начать процесс переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская разведка озвучила, сколько процентов западной техники потеряла Украина.

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