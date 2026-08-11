Стало известно, в какой стране Европы помогали уничтожать Украину российскими ракетами

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) успешно ликвидировало международную сеть, которая снабжала российских производителей оружия высокотехнологичным оборудованием в обход экспортных ограничений Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Главным элементом преступного механизма оказалось предприятие, зарегистрированное в Вене. Его создали исключительно на покупку дефицитной продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
Чтобы скрыть конечного получателя и запутать логистические треки, организаторы задействовали разветвленную систему подставных фирм в Турции, ОАЭ, Гонконге, Белоруссии, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.
Полученные российскими заводами станки и комплектующие играли немаловажную роль в изготовлении современного вооружения захватчиков.
Установлено, что секретное обеспечение российских военных заказчиков началось еще в 2019 году. После введения более жестких пакетов санкций транзит начали маскировать из-за нейтральных юрисдикций.
Чистый доход венского посредника от этих операций превысил 700 000 евро.
Силовикам уже удалось задержать ключевого фигуранта дела — 28-летнего топ-менеджера и совладельца фирмы, имеющего гражданство Беларуси. Во время обысков правоохранители конфисковали готовую к отправке металлообрабатывающую технику и инструменты стоимостью около 140 000 евро, а сам подозреваемый находится под стражей в ожидании суда.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Донецкой области, задержав информатора российского ГРУ. Вражеским приспешником оказался локальный блогер, администрировавший несколько телеграм-каналов с общей аудиторией около 500 подписчиков, используя их для сбора данных под авиаудары по Краматорскому району.