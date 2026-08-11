Стало известно, в какой стране Европы помогали уничтожать Украину российскими ракетами

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) успешно ликвидировало международную сеть, которая снабжала российских производителей оружия высокотехнологичным оборудованием в обход экспортных ограничений Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Главным элементом преступного механизма оказалось предприятие, зарегистрированное в Вене. Его создали исключительно на покупку дефицитной продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

"В центре расследования находилась венская компания, — отмечают в ведомстве, — создана специально для закупки подсанкционной продукции в интересах оборонного сектора РФ — в частности, станков с ЧПУ и специального инструмента для металлообработки".

Чтобы скрыть конечного получателя и запутать логистические треки, организаторы задействовали разветвленную систему подставных фирм в Турции, ОАЭ, Гонконге, Белоруссии, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

Полученные российскими заводами станки и комплектующие играли немаловажную роль в изготовлении современного вооружения захватчиков.

"Эта продукция использовалась, среди прочего, — отмечают в австрийских спецслужбах, — при производстве двигателей к крылатым ракетам и боевым самолетам, а также для сбора других видов военной техники".

Установлено, что секретное обеспечение российских военных заказчиков началось еще в 2019 году. После введения более жестких пакетов санкций транзит начали маскировать из-за нейтральных юрисдикций.

"После усиления ограничений цепочки поставок начали оформлять через третьи страны, – резюмируют расследователи, – в частности, Гонконг и Турцию. С 2022 года удалось доказать факт отгрузок предприятиям ВПК РФ на общую сумму более 3,3 миллионов евро".

Чистый доход венского посредника от этих операций превысил 700 000 евро.

Силовикам уже удалось задержать ключевого фигуранта дела — 28-летнего топ-менеджера и совладельца фирмы, имеющего гражданство Беларуси. Во время обысков правоохранители конфисковали готовую к отправке металлообрабатывающую технику и инструменты стоимостью около 140 000 евро, а сам подозреваемый находится под стражей в ожидании суда.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Донецкой области, задержав информатора российского ГРУ. Вражеским приспешником оказался локальный блогер, администрировавший несколько телеграм-каналов с общей аудиторией около 500 подписчиков, используя их для сбора данных под авиаудары по Краматорскому району.