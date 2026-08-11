Стало відомо, у якій країні Європи допомагали нищити Україну російськими ракетами

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) успішно ліквідувало міжнародну мережу, яка забезпечувала російських виробників зброї високотехнологічним обладнанням в обхід експортних обмежень Європейського Союзу. Про це офіційно повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Головним елементом злочинного механізму виявилося підприємство, зареєстроване у Відні. Його створили виключно для придбання дефіцитної продукції для потреб військово-промислового комплексу РФ.

"У центрі розслідування перебувала віденська компанія, — зазначають у відомстві, — створена спеціально для закупівлі підсанкційної продукції в інтересах оборонного сектору РФ — зокрема, верстатів із ЧПК та спеціального інструменту для металообробки".

Щоб приховати кінцевого отримувача та заплутати логістичні треки, організатори задіяли розгалужену систему підставних фірм у Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві.

Отримані російськими заводами верстати та комплектуючі відігравали важливу роль у виготовленні сучасного озброєння загарбників.

"Ця продукція використовувалася, з-поміж іншого, — наголошують в австрійських спецслужбах, — при виробництві двигунів до крилатих ракет і бойових літаків, а також для збирання інших видів військової техніки".

Встановлено, що таємне забезпечення російських військових замовників розпочалося ще у 2019 році. Після запровадження жорсткіших пакетів санкцій транзит почали маскувати через нейтральні юрисдикції.

"Після посилення обмежень ланцюжки поставок почали оформлювати через треті країни, — резюмують розслідувачі, — зокрема Гонконг та Туреччину. З 2022 року вдалося довести факт відвантажень підприємствам ВПК РФ на загальну суму понад 3,3 мільйона євро".

Чистий дохід віденського посередника від цих операцій перевищив 700 000 євро.

Силовикам уже вдалося затримати ключового фігуранта справи — 28-річного топменеджера та співвласника фірми, який має громадянство Білорусі. Під час обшуків правоохоронці конфіскували готову до відправки металообробну техніку та інструменти вартістю приблизно 140 000 євро, а сам підозрюваний наразі перебуває під вартою в очікуванні суду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію на Донеччині, затримавши інформатора російського ГРУ. Ворожим поплічником виявився локальний блогер, який адміністрував кілька Телеграм-каналів із загальною аудиторією близько 500 підписників, використовуючи їх для збору даних під авіаудари по Краматорському району.