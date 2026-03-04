Starlink Маска станет ненужным: какое прорывное решение готовит ЕС

Спутниковая система IRIS², которую в Евросоюзе планируют запустить с 2029 года, технологически может превзойти Starlink. Об этом в интервью Радио Свобода заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Starlink. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас ЕС в определенной степени отстает в сфере спутниковой связи, в частности, в контексте использования таких технологий Украиной на фронте. В то же время в Брюсселе уже реализуют четкий план создания альтернативы. Ключевым элементом станет система IRIS², а параллельно развивающийся проект GovSatCom, объединяющий существующие правительственные спутниковые ресурсы государств-членов и обеспечивающий защищенную связь.

Кубилюс подчеркнул, что для полноценной работы недостаточно только спутников – нужна современная наземная инфраструктура. В этом направлении ЕС также "догоняет" конкурентов и уже в следующем году планирует добавить в GovSatCom коммерческие коммуникационные услуги.

Еврокомиссар провел параллель с запуском европейской навигационной системы Galileo, которая, по его словам, сейчас превосходит GPS по точности. Это доказывает, что Европа способна создавать технологии мирового уровня, хотя процесс принятия решений занимает больше времени.

Главным преимуществом IRIS² должны стать квантовые технологии шифрования, которые обеспечат более высокий уровень безопасности сигнала. В ЕС убеждены: 2029 г. наступит быстро, а амбициозный космический проект станет не только альтернативой, но и потенциально лучшим решением за существующие системы.

Читайте на портале "Комментарии" — российские подразделения на фронте постепенно внедряют новые технические решения в сфере применения FPV-дронов. По словам военного Сил обороны с позывным "Алексом", противник начал экспериментировать с управлением беспилотниками через LTE-связь.

Ранее оккупанты активно тестировали ночные FPV-дроны, использование пониженных частот для усложнения работы РЭБ, а также беспилотники на оптоволоконном управлении. Теперь к этому перечню прилагается и попытка применения мобильных сетей для передачи сигнала.



