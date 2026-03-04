Starlink Маска стане непотрібний: яке проривне рішення готує ЄС

Супутникова система IRIS², яку в Євросоюзі планують запустити з 2029 року, технологічно може перевершити Starlink. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За його словами, нині ЄС певною мірою відстає у сфері супутникового зв’язку, зокрема у контексті використання таких технологій Україною на фронті. Водночас у Брюсселі вже реалізують чіткий план створення альтернативи. Ключовим елементом стане система IRIS², а паралельно розвивається проєкт GovSatCom, який об’єднує наявні урядові супутникові ресурси держав-членів і забезпечує захищений зв’язок.

Кубілюс наголосив: для повноцінної роботи недостатньо лише супутників – потрібна сучасна наземна інфраструктура. У цьому напрямку ЄС також "наздоганяє" конкурентів і вже наступного року планує додати до GovSatCom комерційні комунікаційні послуги.

Єврокомісар провів паралель із запуском європейської навігаційної системи Galileo, яка, за його словами, нині перевершує GPS за точністю. Це доводить, що Європа здатна створювати технології світового рівня, хоча процес ухвалення рішень займає більше часу.

Головною перевагою IRIS² мають стати квантові технології шифрування, що забезпечать значно вищий рівень безпеки сигналу. У ЄС переконані: 2029 рік настане швидко, а амбітний космічний проєкт стане не лише альтернативою, а й потенційно кращим рішенням за існуючі системи.

