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Статус кандидата для Украины – в ЕС 3 страны категорически против

Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
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В целом разговоры о том, что Украина может получить какой-то особый формат сотрудничества с ЕС, минуя статус кандидата, начали подымать уже семь стран. Если с четырьмя странами еще можно вести диалог и пытаться переубедить их, то три остальные категорически против того, чтобы Украина получила статус кандидата. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения со СМИ сообщила вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет "DW".

Статус кандидата для Украины – в ЕС 3 страны категорически против

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Учитывая тот факт, что консультации со всеми странами-членами Евросоюза еще продолжается Ольга Стефанишина не стала называть страны, которые противятся тому, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата. При этом вице-премьер намекнула, что всем и так уже понятно, что против будущего Украины в ЕС выступают не восточноевропейские и не балтийские страны. 

По словам представителя украинского правительства, ей уже довелось услышать много разных предложений, как обойти вариант с предоставлением статуса кандидата. Говорилось, что Украина может получить экстракандидатство или условное кандидатство.

Ольга Стефанишина отметила, что время до 24 июня, когда должен состояться саммит ЕС и когда должно быть озвучено решение по Украине еще есть. Именно поэтому Украина не будет никого открыто критиковать, а продолжит работать с теми странами, которые продолжают отказывать принимать Украину в европейскую семью, даже на особых условиях. 

"Уверена, что 24 июня ни один из лидеров ЕС не сможет сказать Украине "нет", — убеждена Стефанишина.

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Источник: https://www.dw.com/uk/stefanishyna-u-yes-ye-try-osnovni-krainy-yaki-poky-ne-khochut-davaty-status-kandydata/a-62079494
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