Статус кандидата в члены ЕС для Украины: какие есть нюансы и решится ли Европа

В своем вечернем обращении 8 июня президент Украины Владимир Зеленский уделил немало внимания евроинтеграции Украины. В том числе поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который поехал в европейское турне убеждать лидеров стран предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. 9 июня. И сообщил, что пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом, заверив того, что Кандидатство Украины в ЕС будет и в пользу Европы. Как оцениваете перспективы Украины получить статус Кандидата на грядущем саммите – в конце июня?

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Членства в ЕС ждет много лет не только Украина, но и Турция

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин напоминает:

"Турция десятилетиями ожидает приглашения в ЕС, давно член НАТО, имеет динамично развивающейся экономику, но при этом и много подводных камней в отношениях – как с отдельными членами ЕС, так и европейской бюрократией".

В Украине, акцентирует эксперт, ситуация как в Турции (если процитировать известный мем из комедии "Джентльмены удачи"), но с одним важным фактором – из-за военных действий для ЕС территория нашей страны, мягко сказать, "серая зона", где нельзя контролировать финансы и реальную экономику с постоянной угрозой дефолта.

"Выводы сделайте сами", – резюмирует Андрей Мишин.

В ЕС позиция относительно статуса для Украины неоднозначная

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что решение о предоставлении Украине статус кандидата в члены ЕС – это политическое решение. И если оно будет принято, техническое начнется автоматически, считает он.

"Но в ЕС сейчас неоднозначная позиция касательно предоставление Украине такого статуса. И это проблема. На фоне войны Россия включила дипломатические лоббистские каналы, которые активно работают в отдельных странах Евросоюза. И, безусловно, РФ будет всячески пытаться затормозить процесс интеграции Украины в европейское сообщество. Тем важнее нам сегодня получить статус кандидата", – подчеркивает эксперт.

При этом, акцентирует он, Евросоюз посылает нам позитивные сигналы. Так, 8 июня Европейский парламент подавляющим количество голосов принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"И если европейцы сейчас дадут заднюю – это будет выглядеть несерьезно в глазах всего мира. К тому же, это позволит Москве говорить о тактической победе на данном фронте. Чтобы этого не допустить – Европа должна дать Украине статус кандидата в члены ЕС. Очевидно, что стать полноценным членом Евросоюза наша страна может стать лишь после выполнения определенных заданий. Так что, как по мне, выглядит абсолютно логичным предоставление Украине хотя бы статуса кандидата. Тем более, что официальный Киев оперативно заполнил специальный опросник", – отмечает Тарас Семенюк.

Теперь, по его словам, мяч на половине поля европейцев. Которым важно достигнуть консенсуса.

"Напомню, что все 27 стран-членов ЕС должны проголосовать "за". Надеюсь, так оно и будет, – говорит эксперт. – Кстати, уже на следующей неделе ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Грузию и Молдову. А июньский саммит ЕС состоится в двадцатых числах июня".

Как сообщал портал "Комментарии", Европарламент принял резолюцию по кандидатуре Украины.

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