Статус кандидата в члены ЕС для Украины: какие есть нюансы и решится ли Европа

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Козлова Альбіна
В своем вечернем обращении 8 июня президент Украины Владимир Зеленский уделил немало внимания евроинтеграции Украины. В том числе поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который поехал в европейское турне убеждать лидеров стран предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. 9 июня. И сообщил, что пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом, заверив того, что Кандидатство Украины в ЕС будет и в пользу Европы. Как оцениваете перспективы Украины получить статус Кандидата на грядущем саммите – в конце июня?
фото иллюстративное/ pexels
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин напоминает:
В Украине, акцентирует эксперт, ситуация как в Турции (если процитировать известный мем из комедии "Джентльмены удачи"), но с одним важным фактором – из-за военных действий для ЕС территория нашей страны, мягко сказать, "серая зона", где нельзя контролировать финансы и реальную экономику с постоянной угрозой дефолта.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что решение о предоставлении Украине статус кандидата в члены ЕС – это политическое решение. И если оно будет принято, техническое начнется автоматически, считает он.
При этом, акцентирует он, Евросоюз посылает нам позитивные сигналы. Так, 8 июня Европейский парламент подавляющим количество голосов принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Теперь, по его словам, мяч на половине поля европейцев. Которым важно достигнуть консенсуса.
Как сообщал портал "Комментарии", Европарламент принял резолюцию по кандидатуре Украины.
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