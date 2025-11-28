Страна ЕС поразительно обогатилась на украинцах, пока Путин их уничтожает: шокирующие цифры

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Чехия предоставила помощь Украине и ее гражданам на сумму 3,78 миллиарда евро. При этом государственные доходы страны превысили расходы в 525 миллионов евро. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, как отмечает издание Českej noviny.

Общая поддержка всех министерств и государственных органов включала военную помощь, экономические проекты и расходы на прием и проживание беженцев. В то же время, налоговые поступления от украинских граждан составили 3,27 миллиарда евро, а дополнительная компенсация от ЕС за оказанную Киеву военную поддержку составила 1,035 миллиарда евро.

По словам премьера Фиалы, эти данные демонстрируют, что Чехия не только не терпит убытков от помощи Украине, а наоборот получает экономическую выгоду. Он подчеркнул, что это опровергает критические заявления части парламента о поддержке украинцев.

"Чешское государство не теряет помощь Украине, наоборот: доходы превышают расходы на 525 миллионов евро", – отметил премьер.

Вице-премьер Вит Ракушан добавил, что на легальном рынке труда в Чехии сейчас работает около 170 000 украинцев, что делает страну одной из самых успешных в ЕС в плане интеграции беженцев в рабочую сферу.

По его словам, в Чехии находится 396 000 человек с временной защитой, 80 000 украинцев подали заявки на специальное долгосрочное разрешение на проживание, а 15 000 человек уже выполнили все необходимые условия.

