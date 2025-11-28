Країна ЄС разюче збагатилася на українцях, поки Путін їх знищує: шокуючі цифри

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Чехія надала допомогу Україні та її громадянам на суму 3,78 мільярда євро. При цьому державні доходи країни перевищили витрати на 525 мільйонів євро. Про це журналістам повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, як зазначає видання České noviny.

Фото: з відкритих джерел

Загальна підтримка від усіх міністерств та державних органів включала військову допомогу, економічні проєкти та витрати на прийом і проживання біженців. Водночас податкові надходження від українських громадян склали 3,27 мільярда євро, а додаткова компенсація від ЄС за надану Києву військову підтримку становила 1,035 мільярда євро.

За словами прем’єра Фіали, ці дані демонструють, що Чехія не лише не зазнає збитків від допомоги Україні, а навпаки отримує економічну вигоду. Він підкреслив, що це спростовує критичні заяви частини парламенту щодо підтримки українців.

"Чеська держава не втрачає на допомозі Україні, навпаки: доходи перевищують витрати на 525 мільйонів євро", – зазначив прем’єр.

Віцепрем’єр Віт Ракушан додав, що на легальному ринку праці в Чехії нині працює близько 170 000 українців, що робить країну однією з найуспішніших у ЄС у плані інтеграції біженців у робочу сферу.

За його словами, наразі в Чехії перебуває 396 000 осіб із тимчасовим захистом, 80 000 українців подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання, а 15 000 осіб уже виконали всі необхідні умови.

