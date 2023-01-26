Страна- союзница России неожиданно заговорила о санкциях против Кремля: что известно

Сербия допускает введение санкций против РФ во время военного вторжения в Украину, когда это будет отвечать интересам страны. Об этом, отвечая на вопросы издания Euractiv , сказал глава МИД страны Ивица Дачич.

Сербия может ввести санкции против России (фото из открытых источников)

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и соответствующим образом голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против России. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", — пояснил Дачич.

Руководитель сербского МИД пояснил, что Сербия не ввела санкции в отношении РФ с началом оккупации Крымского полуострова и в настоящее время, потому что власти страны "считают, что это не будет в ее интересах".

"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что в каждый момент мы будем оценивать, что наилучшее решение для нашей экономики, для нашего положения в мире и для граждан Сербии", — подытожил глава МИД.

Вместе с тем, журналисты Euractiv сообщают, что введение санкций в отношении Российской Федерации – ключевое требование Евросоюза к сербским властям, чтобы сдвинуть процесс продвижения во время переговоров по членству.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины. Президент Сербии Александар Вучич обратился с призывом к руководству России прекратить попытки вербовки сербов для участия в боевых действиях на стороне ППК "Вагнер" на территории Украины. Следует отметить, что в 2014 и 2015 годах именно граждане Сербии активно откликались на предложения России стать наемниками и воевать против Украины. Сегодня нет точных цифр, сколько сербских добровольцев воевали против Украины в 2014-2015, но у военных аналитиков данные, что речь идет о десятках, а то и сотнях бойцов.

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