Страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью.

Балтийские страны не исключают нападения РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает газета The Times, линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами.

По данным издания, строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Сообщается, что власти Эстонии собираются потратить около 60 млн евро на строительство 600 оборонных объектов вдоль всей границы с РФ.

Отмечается, что построенные бункеры будут иметь площадь 37 кв. м, смогут вместить около 10 солдат и будут защищены от ударов артиллерии.

Планируется, что линия обороны стран Балтии должна умерить наступление России, так как для захвата таких позиций россиянам понадобится в 4-7 раз больше живой силы. Оборонные сооружения позволят выиграть время для перегруппировки и перекидывания военных сил из других стран НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.