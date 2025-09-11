logo

Главная Новости Мир ЕС Страны ЕС закрывают воздушное пространство с Россией и Белоруссией
commentss НОВОСТИ Все новости

Страны ЕС закрывают воздушное пространство с Россией и Белоруссией

Латвия и Польша закрывают свое воздушное пространство вблизи границ с Россией и Беларусью

11 сентября 2025, 13:46
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией закрыто после оценки Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Андрис Спрудс, передает LSM.

Ограничение будет действовать, по меньшей мере, до 18 сентября с возможностью продления, уточнил Спрудс.

"Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО – это тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с применением беспилотников", – приводит портал слова министра обороны.

Отметим, что после нарушения воздушного пространства русскими дронами Польша перекрыла небо на восточной границе с Беларусью и Украиной. Ограничение будет действовать до 9 декабря и призвано "обеспечить национальную безопасность", как заявило Польское агентство авиационной навигации (PAZP).

В ночь на среду по меньшей мере 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши — как минимум три из них были перехвачены, один беспилотник разрушил жилой дом. Дроны проникли более чем на 200 километров в глубь Польши: их наблюдали не только на востоке страны, но и в центре, а также у побережья Балтийского моря, в нескольких десятках километров от Гданьска.

Также "Комментарии" писали, что бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович провел параллель, показывающую противоречие между желаемым и действительным для Украины. Он заявляет, что украинцы "заливаются смехом от безжизненной реакции НАТО и ЕС на российскую атаку Польши". Но те же украинцы хотят вступить Украину в ЕС и НАТО.



