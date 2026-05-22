Страшный взрыв взбудоражил Венгрию: Мадяр шокировал заявлением о масштабах инцидента

В Венгрии на одном из объектов крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Об инциденте сообщил премьер-министр Петер Мадяр, отметив, что событие имело серьезные последствия для персонала предприятия.

По предварительной информации, взрыв прогремел на территории завода в городе Тисауйварош. В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, еще несколько работников получили тяжелые травмы разной степени тяжести. Медицинские службы оперативно оказали помощь пострадавшим, часть госпитализировали в критическом состоянии.

На место происшествия срочно прибыли представители правительства и руководства энергетического сектора. В частности, министр энергетики Иштван Капитанань вместе с главой компании MOL Жолтом Гернади отправились на предприятие, чтобы оценить ситуацию и координировать дальнейшие действия.

Местные медиа обнародовали фото и видео с места инцидента, на которых видны значительные разрушения и следы пожара. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что в зданиях, расположенных недалеко от завода, выбило стекла.

На территории предприятия и в его окрестностях работают многочисленные экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, бригады скорой помощи, а также спасательные вертолеты, которые эвакуируют пострадавших при необходимости.

Причины взрыва официально не установлены. На месте происшествия работают следователи и технические эксперты, исследующие возможные версии инцидента – от технической неисправности оборудования до нарушения правил безопасности на производстве.

