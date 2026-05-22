В Угорщині на одному з об’єктів найбільшої нафтогазової компанії країни MOL стався потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу. Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр, зазначивши, що подія мала серйозні наслідки для персоналу підприємства.

Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, вибух пролунав на території заводу в місті Тисауйварош. Унаслідок надзвичайної ситуації одна людина загинула, ще кілька працівників отримали важкі травми різного ступеня тяжкості. Медичні служби оперативно надали допомогу постраждалим, частину з них госпіталізували у критичному стані.

До місця події терміново прибули представники уряду та керівництва енергетичного сектору. Зокрема, міністр енергетики Іштван Капітань разом із головою компанії MOL Жолтом Гернаді вирушили на підприємство, щоб оцінити ситуацію та координувати подальші дії.

Місцеві медіа оприлюднили фото та відео з місця інциденту, на яких видно значні руйнування та сліди пожежі. За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що у будівлях, розташованих неподалік заводу, вибило шибки.

На території підприємства та в його околицях працюють численні екстрені служби. До ліквідації наслідків залучено пожежні підрозділи, бригади швидкої допомоги, а також рятувальні гелікоптери, які евакуюють постраждалих за потреби.

Причини вибуху наразі офіційно не встановлені. На місці події працюють слідчі та технічні експерти, які досліджують можливі версії інциденту — від технічної несправності обладнання до порушення правил безпеки на виробництві.

"Коментарі" вже писали, що основний фінансовий тягар закупівлі американського озброєння для України наразі несуть лише 6–7 європейських країн, і цю участь необхідно зробити значно ширшою та більш рівномірною серед союзників, заявив генсек НАТО Марк Рютте.