Стубб поразил заявлением об уничтожении Финляндией российских самолетов
НОВОСТИ

Стубб поразил заявлением об уничтожении Финляндией российских самолетов

Президент Финляндии призвал руководство ЕС действовать сдержанно.

29 сентября 2025, 07:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Финляндии Александр Стубб призвал лидеров Европейского Союза сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям в ситуациях, связанных с возможными нарушениями воздушного пространства. По его словам, Европа не находится в состоянии войны с Россией, поэтому ответные действия должны быть взвешенными и тщательно взвешенными.

Стубб поразил заявлением об уничтожении Финляндией российских самолетов

Фото: из открытых источников

Как сообщает Clash Report, Стубб заявил, что Финляндия не будет сбивать неопознанные воздушные объекты автоматически. Он пояснил, что в таких случаях существует специальная процедура и решение о применении силы может принять исключительно командование Военно-воздушных сил после всесторонней проверки и анализа ситуации.

Финский лидер подчеркнул, что не стоит реагировать слишком резко, даже в случае вероятной провокации. Вместо этого нужно сначала охладить эмоции, а затем уверенно укреплять систему воздушной безопасности, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись. Он призвал европейских коллег действовать с холодной головой и пониманием последствий каждого шага.

Заявления Стубба прозвучали на фоне появившихся в СМИ сообщений. В частности, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что НАТО рассматривает возможность сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов Альянса. По информации журналистов, на этой неделе европейские дипломаты передали России четкое предупреждение о готовности к жесткому ответу.

В Москве эти сообщения опровергли, назвав их провокационными и безосновательными.

Как уже писали "Комментарии", премьеры Венгрии и Словакии открыто выступили против давления с целью прекратить закупки российской нефти. Они подчеркнули, что не будут принимать внешние указания по источникам поставок газа и нефти.



