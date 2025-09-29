Стубб вразив заявою про знищення Фінляндією російських літаків

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів Європейського Союзу зберігати спокій і не піддаватися емоціям у ситуаціях, пов’язаних з можливими порушеннями повітряного простору. За його словами, Європа не перебуває у стані війни з Росією, тому дії у відповідь мають бути виваженими й ретельно зваженими.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Clash Report, Стубб заявив, що Фінляндія не буде збивати невпізнані повітряні об’єкти автоматично. Він пояснив, що в таких випадках існує спеціальна процедура, і рішення про застосування сили може ухвалити виключно командування Військово-повітряних сил після всебічної перевірки та аналізу ситуації.

Фінський лідер наголосив, що не варто реагувати надмірно різко, навіть у разі ймовірної провокації. Натомість потрібно спочатку охолодити емоції, а потім впевнено зміцнювати систему повітряної безпеки, щоби подібні інциденти в майбутньому не повторювались. Він закликав європейських колег діяти з холодною головою та розумінням наслідків кожного кроку.

Заяви Стубба прозвучали на тлі повідомлень, які нещодавно з’явилися у ЗМІ. Зокрема, Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що НАТО розглядає можливість збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. За інформацією журналістів, цього тижня європейські дипломати передали Росії чітке попередження про готовність до жорсткої відповіді.

Водночас у Москві ці повідомлення спростували, назвавши їх провокаційними та безпідставними.

