logo_ukra

BTC/USD

111856

ETH/USD

4120.78

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Стубб вразив заявою про знищення Фінляндією російських літаків
commentss НОВИНИ Всі новини

Стубб вразив заявою про знищення Фінляндією російських літаків

Президент Фінляндії закликав керівництво ЄС діяти стримано.

29 вересня 2025, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів Європейського Союзу зберігати спокій і не піддаватися емоціям у ситуаціях, пов’язаних з можливими порушеннями повітряного простору. За його словами, Європа не перебуває у стані війни з Росією, тому дії у відповідь мають бути виваженими й ретельно зваженими.

Стубб вразив заявою про знищення Фінляндією російських літаків

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Clash Report, Стубб заявив, що Фінляндія не буде збивати невпізнані повітряні об’єкти автоматично. Він пояснив, що в таких випадках існує спеціальна процедура, і рішення про застосування сили може ухвалити виключно командування Військово-повітряних сил після всебічної перевірки та аналізу ситуації.

Фінський лідер наголосив, що не варто реагувати надмірно різко, навіть у разі ймовірної провокації. Натомість потрібно спочатку охолодити емоції, а потім впевнено зміцнювати систему повітряної безпеки, щоби подібні інциденти в майбутньому не повторювались. Він закликав європейських колег діяти з холодною головою та розумінням наслідків кожного кроку.

Заяви Стубба прозвучали на тлі повідомлень, які нещодавно з’явилися у ЗМІ. Зокрема, Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що НАТО розглядає можливість збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. За інформацією журналістів, цього тижня європейські дипломати передали Росії чітке попередження про готовність до жорсткої відповіді.

Водночас у Москві ці повідомлення спростували, назвавши їх провокаційними та безпідставними.

Як вже писали "Коментарі", прем’єри Угорщини та Словаччини відкрито виступили проти тиску з метою припинити закупівлі російської нафти. Вони наголосили, що не прийматимуть зовнішніх вказівок щодо джерел постачання газу і нафти. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини