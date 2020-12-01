Суд в Польше арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников

На юго-востоке Польши 19-летний украинец пытался убить двоих людей. Как сообщила пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция Куронь изданию "Укринформ", по всей видимости, украинец напал на двух других украинцев с ножом. Фото: из открытых источников

Трагедия произошла в квартире, где снимали украинцы. Сотрудники полиции приехали на вызов и нашли двух студентов с ножевыми ранениями: один находился в квартире, второй лежал недалеко от дома. Полиция заподозрила в нападении их соседа по квартире – 19 летнего украинца. Парень исчез и укрывался на территории Польши.

Полиция объявила в розыск, и через несколько дней парень сам пришел и сдался сотрудникам полиции. На данный момент он арестован до 26 февраля, чтобы не мог уехать из страны.

Ему грозит от 8-ми до 25-ти лет заключения или пожизненное заключение.

Отметим, на данный момент двое пострадавших украинцев находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Канаде в средневековой одежды нападал на прохожих, двое людей погибли. Пятеро получили ранения средней тяжести.







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