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Главная Новости Мир ЕС Суд в Польше арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников
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Суд в Польше арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников

Арестованному 19-летнему украинцу инкриминируют попытку двойного убийства.

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

На юго-востоке Польши 19-летний украинец пытался убить  двоих  людей. Как сообщила пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция Куронь изданию "Укринформ", по всей видимости, украинец напал  на двух других украинцев с ножом.

Суд в Польше арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников

Фото: из открытых источников

Трагедия произошла в квартире, где снимали украинцы. Сотрудники полиции приехали на вызов и нашли двух студентов с ножевыми ранениями: один находился в квартире, второй лежал недалеко от дома. Полиция заподозрила в нападении их соседа  по квартире – 19 летнего украинца. Парень исчез и укрывался  на  территории Польши.

Полиция объявила в  розыск, и через  несколько дней парень сам пришел и сдался сотрудникам полиции. На данный момент он арестован до 26 февраля, чтобы  не мог уехать из страны.

Ему грозит от 8-ми до 25-ти лет заключения или пожизненное заключение.

Отметим, на данный момент двое пострадавших украинцев  находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Канаде в средневековой одежды нападал на прохожих, двое людей погибли. Пятеро получили ранения средней тяжести. 



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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3145954-sud-v-polse-arestoval-ukrainca-za-popytku-ubit-dvuh-sootecestvennikov.html
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