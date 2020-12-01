Суд в Польше арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников

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Ольга Чародий
На юго-востоке Польши 19-летний украинец пытался убить двоих
людей. Как сообщила пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция
Куронь изданию "Укринформ", по всей видимости, украинец напал
на двух других украинцев с ножом. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Трагедия произошла в квартире, где снимали украинцы. Сотрудники полиции приехали на вызов и нашли двух студентов с ножевыми ранениями: один находился в квартире, второй лежал недалеко от дома. Полиция заподозрила в нападении их соседа по квартире – 19 летнего украинца. Парень исчез и укрывался на территории Польши.
Полиция объявила в розыск, и через несколько дней парень сам пришел и сдался сотрудникам полиции. На данный момент он арестован до 26 февраля, чтобы не мог уехать из страны.
Ему грозит от 8-ми до 25-ти лет заключения или пожизненное заключение.
Отметим, на данный момент двое пострадавших украинцев находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Канаде в средневековой одежды нападал на прохожих, двое людей погибли. Пятеро получили ранения средней тяжести.
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