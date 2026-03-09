Судьба Украины в шаге от окончательного решения: в ЕС поразили заявлением о сроках

В ближайшее время в Европейском Союзе планируется обсуждение реалистичных сроков вступления Украины в ЕС. Нидерланды подчеркивают важность будущего Киева в европейском сообществе. Об этом 8 марта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вновь назначенный премьер-министр Нидерландов Роб Еттен.

"Вопрос точных сроков вступления Украины в Евросоюз будет решен в ближайшие месяцы, ведь европейские страны планируют провести соответствующие дебаты", — сообщил Йеттен.

Он также выразил позицию Нидерландов по поводу перспектив Украины в ЕС.

"Для нас абсолютно понятно, что будущее Украины – в Европе. Она должна стать членом ЕС. Несмотря на войну, Украина активно реализует необходимые реформы, и я поражен объемом проделанного за последние годы", – отметил премьер.

Ранее, 24 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Киеве отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, хотя ранее обсуждалось возможное членство в 2027 году. Она подчеркнула, что Европа и дальше будет поддерживать Украину в проведении реформ, необходимых для членства.

5 марта стало известно, что некоторые ключевые страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины в 2027 году. Они заявили, что предпочитают классическую процедуру, где реформирование идет перед членством, а не наоборот.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что ускоренное обретение Украиной членства в ЕС нецелесообразно, поскольку Киев пытается привязать его к мирному соглашению, создающему серьезный вызов как для Украины, так и для других государств-членов.

