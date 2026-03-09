Доля України за крок до остаточного вирішенння: у ЄС вразили заявою про терміни

Незабаром у Європейському Союзі планується обговорення реалістичних термінів вступу України до ЄС. Нідерланди підкреслюють важливість майбутнього Києва в європейській спільноті. Про це 8 березня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Фото: з відкритих джерел

"Питання точних термінів вступу України до Євросоюзу буде вирішене протягом найближчих місяців, адже європейські країни планують провести відповідні дебати", – повідомив Єттен.

Він також висловив позицію Нідерландів щодо перспектив України у ЄС.

"Для нас абсолютно зрозуміло, що майбутнє України – у Європі. Вона повинна стати членом ЄС. Попри війну, Україна активно реалізує необхідні реформи, і я вражений обсягом зробленого за останні роки", – зазначив прем'єр.

Раніше, 24 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві відмовилась назвати конкретні терміни вступу України до ЄС, хоча раніше обговорювалось можливе членство у 2027 році. Вона підкреслила, що Європа й надалі підтримуватиме Україну у проведенні реформ, необхідних для набуття членства.

5 березня стало відомо, що деякі ключові країни ЄС заблокували прискорений вступ України у 2027 році. Вони заявили, що віддають перевагу класичній процедурі, де реформування йде перед членством, а не навпаки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський додав, що прискорене набуття Україною членства в ЄС недоцільне, оскільки Київ намагається прив’язати його до мирної угоди, що створює серйозний виклик як для України, так і для інших держав-членів.

Як вже писали "Коментарі", у 2025–2026 роках російські війська значно активізували використання балістичних ракет під час масованих атак на Україну, і ця тенденція спостерігається вже тривалий час. Про це в ефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.