Таких санкций ждали давно: ЕС определил новый приоритет для удара по РФ

Новое направление санкционной деятельности ЕС – изучение финансовых учреждений, которые помогают Москве и дальше получать нужные объёмы военной продукции, а также потоки продукции, производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает "Reuters".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Значительная часть продукции, проходящей через Китай, производится дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии", — заявил глава санкционного комитета ЕС, выступая на мероприятии в Брюсселе.

ЕС ввел довольно мощные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Мы смотрим, какие финансовые учреждения финансируют поставки военной продукции в Россию... США сделали это с большим эффектом. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи", — добавил О'Салливан.

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Индия рассчитывает и дальше закупать большие объёмы нефти у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи, поскольку цены на нее низки. Такое заявление в интервью Reuters сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры стран "Большой семерки" в июне согласовали кредит в размере 50 млрд долларов для Украины под залог замороженных российских государственных активов. Однако процесс продвигается очень медлительно. Об этом сообщает "Financial Times".

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