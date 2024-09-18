Таких санкций ждали давно: ЕС определил новый приоритет для удара по РФ

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Кравцев Сергей
Новое направление санкционной деятельности ЕС – изучение финансовых учреждений, которые помогают Москве и дальше получать нужные объёмы военной продукции, а также потоки продукции, производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает "Reuters".
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
ЕС ввел довольно мощные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
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Индия рассчитывает и дальше закупать большие объёмы нефти у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи, поскольку цены на нее низки. Такое заявление в интервью Reuters сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры стран "Большой семерки" в июне согласовали кредит в размере 50 млрд долларов для Украины под залог замороженных российских государственных активов. Однако процесс продвигается очень медлительно. Об этом сообщает "Financial Times".
Ранее "Комментарии" писали – санкции нужны не только против РФ: по кому Литва призывает нанести санкционный удар.
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