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В ЕС не верят в скорое завершение войны: какое решение по санкциях против РФ обсуждают

По информации FT, ЕС обсуждает продление санкций против РФ до 36 месяцев для обеспечения кредита Украине

сегодня, 13:04 comments1043
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Кравцев Сергей

Лидеры стран "Большой семерки" в июне согласовали кредит в размере 50 млрд долларов для Украины под залог замороженных российских государственных активов. Однако процесс продвигается очень медлительно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

В ЕС не верят в скорое завершение войны: какое решение по санкциях против РФ обсуждают

Европейский Союз. Фото из открытых источников

В материале говорится, что Вашингтон выступает за предоставление надежных гарантий, что российские активы, большинство из которых заморожены в ЕС, останутся заблокированными до выплаты репараций Россией, чтобы обойти необходимость одобрения Конгресса на выделение средств.

Сегодня руководство Еврокомиссии озвучит варианты продления санкций против России на 36 месяцев или даже бессрочно для обсуждения с послами стран Евросоюза. Однако для принятия решения необходимо согласие всех 27 государств-членов.

Журналисты обращают внимание, что уже сейчас можно спрогнозировать, что Венгрия, в частности, может использовать этот вопрос как рычаг для влияния на распределение портфелей в новой коллегии Еврокомиссии, что уже вызывало трудности в прошлом.

ЕС должен утвердить предложения по кредиту до конца года, иначе Венгрия сможет наложить вето. Время ограничено, поскольку следующий транш кредита МВФ для Украины также зависит от получения гарантий достаточного финансирования для покрытия финансового дефицита Украины. Некоторые чиновники ЕС считают, что опасения США по поводу продления санкций могут быть преувеличены, так как санкции действуют с 2014 года и их всегда удавалось продлить. Однако ключевым игроком в этом процессе остается Венгрия, что усложняет ситуацию.

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Источник: https://www.ft.com/content/0791ddb3-33ec-4863-8983-6908a706d573
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