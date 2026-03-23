Такого хаоса Украина не прееживет: в ЕС напугали заявлением о неизбежной измене

В Европейском Союзе обострились споры по поводу дальнейшей поддержки Украины после недавнего саммита, на котором Венгрия выступила против новых финансовых решений и введения дополнительных санкций против России. Об этом в интервью изданию Bild рассказала глава Европарламента Роберта Метсола.

По данным участников заседания, позиция премьера Венгрии Виктор Орбан вызвала серьезное недовольство большинства лидеров ЕС. На фоне этих споров Метсола подчеркнула, что поддержка Украины не только вопрос политической солидарности, а настоящая гарантия безопасности для всей Европы.

"Для нас поддержка Украины – это не альтруизм, а жесткая политика безопасности", – отметила она.

В то же время председатель Европарламента напомнила, что ЕС уже сталкивался с подобными кризисами, и нынешние разногласия не беспрецедентны.

"Я не сомневаюсь, что и в этот раз мы станем сильнее", – добавила она, подчеркивая способность Союза консолидироваться даже в сложные моменты.

Метсола также обратила внимание на нарастающие внутренние споры внутри ЕС, в частности, по политике миграции и сотрудничеству с правыми политическими силами. Она призвала объединять проевропейские силы, стремящиеся предложить эффективные и правильные решения для граждан.

"Мы должны объединить проевропейские силы, которые действительно хотят предложить правильные решения для людей", – подчеркнула глава Европарламента.

Кроме того, политик подчеркнула важность поддержки трансатлантического единства с Соединенными Штатами, несмотря на существующие разногласия между партнерами. По ее словам, именно крепкое сотрудничество с США является ключевым фактором стабильности Европы и способности эффективно поддерживать Украину в условиях войны и геополитического напряжения.

