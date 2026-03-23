Такого хаосу Україна не прееживе : у ЄС нажахали заявою про неминучу зраду

У Європейському Союзі загострилися суперечки щодо подальшої підтримки України після нещодавнього саміту, на якому Угорщина виступила проти нових фінансових рішень та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Про це в інтерв’ю виданню Bild розповіла голова Європарламенту Роберта Метсола.

За даними учасників засідання, позиція прем’єра Угорщини Віктор Орбан викликала серйозне невдоволення більшості лідерів ЄС. На тлі цих суперечок Метсола наголосила, що підтримка України не є лише питанням політичної солідарності, а справжньою гарантією безпеки для всієї Європи.

"Для нас підтримка України – це не альтруїзм, а жорстка політика безпеки", — зазначила вона.

Водночас голова Європарламенту нагадала, що ЄС уже стикався з подібними кризами, і нинішні розбіжності не є безпрецедентними.

"Я не сумніваюся, що і цього разу ми станемо сильнішими", – додала вона, підкреслюючи здатність Союзу консолідуватися навіть у складні моменти.

Метсола також звернула увагу на наростаючі внутрішні суперечки всередині ЄС, зокрема щодо політики міграції та співпраці з правими політичними силами. Вона закликала об’єднувати проєвропейські сили, які прагнуть запропонувати ефективні та правильні рішення для громадян.

"Ми повинні об’єднати проєвропейські сили, які дійсно хочуть запропонувати правильні рішення для людей", — підкреслила голова Європарламенту.

Окрім цього, політик підкреслила важливість підтримки трансатлантичної єдності зі Сполученими Штатами, незважаючи на існуючі розбіжності між партнерами. За її словами, саме міцна співпраця із США є ключовим чинником стабільності Європи та здатності ефективно підтримувати Україну в умовах війни та геополітичної напруги.

