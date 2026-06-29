Такого не было 15 лет: на Западе шокировали заявлением о грядущем ужасе в ЕС.

Европейский Союз рискует встретить предстоящий отопительный сезон с самыми маленькими запасами природного газа за последние полтора десятилетия. Такая ситуация может привести к новому скачку цен на энергоносители для населения и бизнеса уже зимой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогнозы аналитиков.

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По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к завершению сезона накопления газа, продолжающегося с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь примерно на 76%. Если прогноз оправдается, это станет самым низким показателем максимальных запасов газа в ЕС с 2011 года.

Специалисты объясняют такую тенденцию несколькими факторами. Одним из ключевых стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего были нарушены поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Именно по этому маршруту традиционно транспортируется около пятой части мирового экспорта СПГ. Дополнительно на рынок отразилось сокращение добычи газа в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ситуацию осложнила и холодная прошедшая зима, после которой страны ЕС начали сезон пополнения запасов лишь с 28% заполненности хранилищ, что значительно ниже привычных показателей. Средний уровень запасов вырос до 48%, однако этого может оказаться недостаточно для уверенного прохождения следующей зимы.

После совместных ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля цены на газ в Европе резко выросли, хотя в последнее время рынок частично стабилизировался. В то же время относительно низкие цены на европейских газовых хабах снизили заинтересованность поставщиков в переориентации дополнительных партий СПГ в Европу, прежде всего из США.

Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками могут существенно усложнить накопление необходимых резервов в начале холодов. По словам экспертки Argus Media Наташи Филдинг, чем дольше будут продолжаться ограничения на мировом рынке СПГ, тем выше будет вероятность резкого роста цен на газ во время зимнего пика потребления.

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