Такого не було 15 років: на Заході шокували заявою про майбутній жах у ЄС

Європейський Союз ризикує зустріти майбутній опалювальний сезон із найменшими запасами природного газу за останні півтора десятиліття. Така ситуація може призвести до нового стрибка цін на енергоносії для населення та бізнесу вже взимку. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на прогнози аналітиків.

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За оцінкою консалтингової компанії Wood Mackenzie, до завершення сезону накопичення газу, який триває з квітня до жовтня, європейські підземні сховища будуть заповнені лише приблизно на 76%. Якщо прогноз справдиться, це стане найнижчим показником максимальних запасів газу в ЄС із 2011 року.

Фахівці пояснюють таку тенденцію кількома чинниками. Одним із ключових стало загострення ситуації на Близькому Сході, через що були порушені поставки зрідженого природного газу через Ормузьку протоку. Саме цим маршрутом традиційно транспортується близько п'ятої частини світового експорту СПГ. Додатково на ринок вплинуло скорочення видобутку газу в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ситуацію ускладнила й холодна минула зима, після якої країни ЄС розпочали сезон поповнення запасів лише з 28% заповненості сховищ, що значно нижче за звичні показники. Наразі середній рівень запасів зріс до 48%, однак цього може виявитися недостатньо для впевненого проходження наступної зими.

Після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого ціни на газ у Європі різко зросли, хоча останнім часом ринок частково стабілізувався. Водночас відносно низькі ціни на європейських газових хабах зменшили зацікавленість постачальників у переорієнтації додаткових партій СПГ до Європи, насамперед зі США.

Аналітики попереджають, що подальші перебої з поставками можуть суттєво ускладнити накопичення необхідних резервів до початку холодів. За словами експертки Argus Media Наташі Філдінг, чим довше триватимуть обмеження на світовому ринку СПГ, тим вищою буде ймовірність різкого зростання цін на газ під час зимового піку споживання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що повернення графіків відключення електроенергії в Україні зумовлене насамперед різким зростанням споживання під час спекотної погоди, тоді як значна частина енергетичних потужностей перебуває на планових ремонтах. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.