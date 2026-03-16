logo

BTC/USD

73851

ETH/USD

2279.82

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Такого позора Орбан еще не знал: соратник Путина отметился циничной провокацией
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого позора Орбан еще не знал: соратник Путина отметился циничной провокацией

Лидер оппозиции предположил, что появление флага могли специально организовать сторонники действующей власти

16 марта 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что появление большого украинского флага во время оппозиционного шествия в Будапеште могло быть умышленной провокацией. По его мнению, эту акцию могли организовать люди, относящиеся к правящей партии, чтобы скомпрометировать протестное событие.

Такого позора Орбан еще не знал: соратник Путина отметился циничной провокацией

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 15 марта во время марша оппозиции, организованного партией "Тиса" в столице Венгрии. Мадяр убежден, что демонстрация флага была попыткой создать информационный повод и выставить протест в отрицательном свете. В своем комментарии политик подверг резкой критике власти, заявив, что подобные действия могут быть частью преднамеренной кампании дискредитации.

По информации венгерского издания Telex, событие выглядело хорошо подготовленным. Журналисты сообщают, что группа примерно из восьми-девяти человек внезапно появилась среди участников шествия и по сигналу быстро развернула большой украинский флаг длиной около четырех-пяти метров. Почти сразу рядом оказались люди с камерами, которые начали активно фиксировать происходящее.

Участники марша восприняли это как провокацию и стали выражать возмущение, пытаясь оттеснить группу из толпы. Через несколько минут после свистка те, кто развернул флаг, так же быстро свернули его и покинули место происшествия.

Когда журналисты попытались выяснить причины их действий, участники акции поначалу избегали комментариев. Лишь один из них кратко объяснил, что они якобы хотели "выразить поддержку Украине". В то же время, оппозиционные политики убеждены, что ситуация могла быть организована намеренно, чтобы создать конфликтную атмосферу во время мирного протеста.

Как уже писали "Комментарии", 16 марта российские войска нанесли удар по Зайцевской общине на Днепропетровщине, что привело к гибели двух человек и ранениям еще семи жителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости