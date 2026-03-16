Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что появление большого украинского флага во время оппозиционного шествия в Будапеште могло быть умышленной провокацией. По его мнению, эту акцию могли организовать люди, относящиеся к правящей партии, чтобы скомпрометировать протестное событие.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 15 марта во время марша оппозиции, организованного партией "Тиса" в столице Венгрии. Мадяр убежден, что демонстрация флага была попыткой создать информационный повод и выставить протест в отрицательном свете. В своем комментарии политик подверг резкой критике власти, заявив, что подобные действия могут быть частью преднамеренной кампании дискредитации.

По информации венгерского издания Telex, событие выглядело хорошо подготовленным. Журналисты сообщают, что группа примерно из восьми-девяти человек внезапно появилась среди участников шествия и по сигналу быстро развернула большой украинский флаг длиной около четырех-пяти метров. Почти сразу рядом оказались люди с камерами, которые начали активно фиксировать происходящее.

Участники марша восприняли это как провокацию и стали выражать возмущение, пытаясь оттеснить группу из толпы. Через несколько минут после свистка те, кто развернул флаг, так же быстро свернули его и покинули место происшествия.

Когда журналисты попытались выяснить причины их действий, участники акции поначалу избегали комментариев. Лишь один из них кратко объяснил, что они якобы хотели "выразить поддержку Украине". В то же время, оппозиционные политики убеждены, что ситуация могла быть организована намеренно, чтобы создать конфликтную атмосферу во время мирного протеста.

