Такої ганьби Орбан ще не знав: соратник Путіна відзначився цинічною провокацією

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що поява великого українського прапора під час опозиційної ходи в Будапешті могла бути навмисною провокацією. На його думку, цю акцію могли організувати люди, пов’язані з правлячою партією, щоб скомпрометувати протестну подію.

Інцидент стався 15 березня під час маршу опозиції, організованого партією "Тиса" у столиці Угорщини. Мадяр переконаний, що демонстрація прапора була спробою створити інформаційний привід і виставити протест у негативному світлі. У своєму коментарі політик різко розкритикував владу, заявивши, що подібні дії можуть бути частиною навмисної кампанії дискредитації.

За інформацією угорського видання Telex, подія виглядала добре підготовленою. Журналісти повідомляють, що група приблизно з восьми-дев’яти осіб раптово з’явилася серед учасників ходи та за сигналом швидко розгорнула великий український прапор довжиною близько чотирьох-п’яти метрів. Майже одразу поруч опинилися люди з камерами, які почали активно фіксувати те, що відбувається.

Учасники маршу сприйняли це як провокацію і почали висловлювати обурення, намагаючись відтіснити групу з натовпу. Через кілька хвилин після свистка ті, хто розгорнув прапор, так само швидко згорнули його та залишили місце події.

Коли журналісти спробували з’ясувати причини їхніх дій, учасники акції спочатку уникали коментарів. Лише один із них коротко пояснив, що вони нібито хотіли "висловити підтримку Україні". Водночас опозиційні політики переконані, що ситуація могла бути організована навмисно, щоб створити конфліктну атмосферу під час мирного протесту.

