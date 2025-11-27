Такого унижения Сийярто не мог представить себе: детали громкого инцидента с противником Украины

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез сообщил, что не дал разрешения на посадку венгерского военного борта в аэропорту Баня-Луки, которым должен был прилететь глава МИД Венгрии Петер Сиярто. О своем решении глава оборонного ведомства заявил в сообщении на Facebook, подчеркнув, что такой шаг был вынужденным и связанным с государственными интересами страны.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Хелез подчеркнул, что уже длительное время руководство Венгрии — в частности премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сиярто — демонстрируют политическую поддержку Милораду Додику, главе Республики Сербской, неоднократно предпринимаемым шагам, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность. По словам Министра, такая поддержка фактически способствует дестабилизации ситуации в стране и подрывает единство государства.

Отдельно он подчеркнул, что венгерская сторона не дала никакого официального или аргументированного объяснения, почему глава МИД Венгрии планировал прибыть именно военным самолетом. Отсутствие прозрачной информации вызвало дополнительные вопросы и опасения по поводу цели такого визита.

Хелез отметил, что, как министр обороны, он обязан действовать в соответствии с Конституцией и законами Боснии и Герцеговины, а также обеспечивать защиту национальных интересов. Именно поэтому он решил не согласовывать перелет, пока не будет гарантирована полная открытость со стороны венгерских чиновников и пока их действия не будут соответствовать принципам уважения Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что государственный суверенитет не может являться предметом компромиссов, особенно в случаях, когда есть риски внешнего политического давления или вмешательства.

