Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез повідомив, що не дав дозволу на посадку угорського військового борта в аеропорту Баня-Луки, яким мав прилетіти глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Про своє рішення очільник оборонного відомства заявив у дописі на Facebook, наголосивши, що такий крок був вимушеним і пов'язаним із державними інтересами країни.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Хелез підкреслив, що вже тривалий час керівництво Угорщини — зокрема прем’єр-міністр Віктор Орбан та міністр закордонних справ Петер Сіярто — демонструють політичну підтримку Мілораду Додіку, очільнику Республіки Сербської, який неодноразово вдавався до кроків, що ставлять під загрозу суверенітет та територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. За словами міністра, така підтримка фактично сприяє дестабілізації ситуації в країні та підриває єдність держави.

Окремо він наголосив, що угорська сторона не надала жодного офіційного чи аргументованого пояснення, чому глава МЗС Угорщини планував прибути саме військовим літаком. Відсутність прозорої інформації викликала додаткові запитання та побоювання щодо мети такого візиту.

Хелез зауважив, що, як міністр оборони, він зобов’язаний діяти відповідно до Конституції та законів Боснії і Герцеговини, а також забезпечувати захист національних інтересів. Саме тому він вирішив не погоджувати переліт, доки не буде гарантована повна відкритість з боку угорських посадовців і доки їхні дії не відповідатимуть принципам поваги до Боснії і Герцеговини. Він підкреслив, що державний суверенітет не може бути предметом компромісів, особливо у випадках, коли є ризики зовнішнього політичного тиску або втручання.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив із черговою непроханою порадою на адресу президента України Володимира Зеленського, коментуючи можливий мирний план щодо завершення війни, яку розв’язала Росія.