Такой скорости введения новых санкций Путин еще не ощущал: в Эстонии заинтриговали заявлением

Несмотря на то, что только сегодня послами ЕС был согласован 18-й пакет санкций против России уже началась работа над 19-м пакетом жестких ограничений. Европейский Союз не планирует довольствоваться "половинчатыми мерами" против России. Работа над 19-м пакетом санкций уже стартовала. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкн.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Эстонии отметил, 18-й пакет ограничений демонстрирует, что Европа остается неутомимой и решительной.

"Европейский союз сознательно и последовательно повышает стоимость агрессии для России. Каждый евро, который Россия зарабатывает от продажи нефти, помогает финансировать ее кровопролитие в Украине. Наша цель — перекрыть эти финансовые источники", — добавил министр.

Как отметил Маргус Тсахкн, Россия должна осознать, что на международной арене нет места стране, которая нарушает международное право и нападает на суверенные государства, в связи с чем ЕС не остановится, пока страну-террориста не привлекут к ответственности за развязанную войну.

Он добавил, что работа над новым пакетом санкций уже началась.

"Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной", — заявил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз утвердил очередной уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одной из самых жестких за все время полномасштабной войны. Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого "теневого флота", задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.



