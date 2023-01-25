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Танки для ВСУ: какие страны и сколько могут передать Украине

Германия официально объявила, что готова предоставить Украине танки Leopard 2

сегодня, 17:12
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Автор:

Лиля Воробьева

25 января Германия официально сообщила, что готова дать Украине танки Leopard 2. Ранее о своем решении предоставить западные боевые машины для Украины объявили несколько других стран. "Комментарии" решили собрать информацию о том, кто и сколько даст единиц танков.

Танки для ВСУ: какие страны и сколько могут передать Украине

Танки для Украины (фото из открытых источников)

25 января официальный Берлин объявил, что предоставит Украине танки Leopard 2 из собственных запасов. Речь идет об одной роте, то есть 14 единицах.

Планирует передать танки Украине и Норвегия. По информации СМИ, речь идет восемь танков Leopard 2. У этой страны есть только 36 таких танков.

Недавно премьер Нидерландов сообщил, что его страна готова поставить ВСУ западные танки. Он назвал цифру в 18 машин.

В Польше заявили, что намерены также передать нам около 14 танков Leopard.

В СМИ пишут, что Джо Байден рассматривает возможность передать Украине до полусотни Abrams. Один из американских чиновников сообщил об их количестве: от 30 до 50 танков Abrams.

Британское правительство готово предоставить для армии Украины 14 танков Challenger.

Швеция также может передать ВСУ танки Stridsvagn 122. Известно, что это их версия "Леопардов". Министр обороны заявил, что пока не ведется подготовка к поставкам этих машин, но это может произойти в будущем.

В Испании также заявили, что готовы присоединиться к танковому альянсу по передаче Leopard 2 для Украины. Правительство готово поставить 53 танка немецкого образца. Всего Испания купила у Германии 108 танков Leopard 2.

Португалия собирается отправить 4 танка Leopard 2. Сегодня в стране есть 37 единиц, среди них 12 полностью исправны.

Французский президент Макрон заявил, что намерен передать легкие боевые танки для ВСУ. Речь идет о легких колесных танках AMX-10 RC, но он не сообщил никаких подробностей об объемах и сроках этих поставок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Нидерланды хотят отправить танки Leopard 2 по Украине.



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