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Тайные контакты с Москвой вызвали бурю в ЕС: кто из влиятельных топов оказался в центре скандала

Неофициальные переговоры окружения Антониу Кошты с российскими чиновниками вызвали недовольство лидеров Евросоюза и поставили под вопрос его политическое будущее

22 июня 2026, 17:07
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Кравцев Сергей

Председатель Европейского совета Антониу Кошта столкнулся с серьезным политическим кризисом после появления информации о неафишируемых контактах его ближайшего окружения с представителями российских властей. Скандал разгорелся в момент, когда глава Евросовета готовится к борьбе за сохранение своего влияния внутри Европейского союза.

Тайные контакты с Москвой вызвали бурю в ЕС: кто из влиятельных топов оказался в центре скандала

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

По данным европейских дипломатов, информация о переговорах советника Кошты с высокопоставленными российскими чиновниками стала неожиданностью для многих столиц ЕС. Ситуация вызвала заметное раздражение среди лидеров государств-членов, особенно на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Хотя ряд европейских политиков публично поддержали председателя Евросовета, за закрытыми дверями отношение оказалось значительно менее благосклонным. Дипломаты сравнивают действия Кошты с подходом его предшественника Шарля Мишеля, которого неоднократно критиковали за попытки самостоятельно определять внешнеполитическую линию Евросоюза без должных консультаций с национальными правительствами.

Особенно резко отреагировали страны Балтии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал подобные контакты ошибкой, а президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время для инициатив по диалогу с Кремлем.

По информации дипломатических источников, недовольство действиями Кошты выражают также влиятельные европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Главная претензия заключается в том, что председатель Европейского совета обязан отражать коллективную позицию стран ЕС, а не выступать с самостоятельными дипломатическими инициативами.

Скандал возник в крайне чувствительный момент для Евросоюза. Именно Кошта отвечает за проведение сложнейших переговоров по новому многолетнему бюджету сообщества объемом около двух триллионов евро. Теперь дипломаты опасаются, что история с российскими контактами может ослабить его авторитет и усложнить поиск компромиссов между государствами блока.

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